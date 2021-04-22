Анастасия Лях .22 апреля, 2021 0

Потоковый сервис Netflix раскрыл информацию, когда стоит ждать выхода второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом.

Как пишет Deadline, шоу, основанное на популярном литературном цикле польского писателя Анджея Сапковского, вернется в последней четверти текущего 2021 года, то есть в период с октября по декабрь. В это же время стримингом запланированы релизы третьего сезона сериала «Ты», комедийного экшена с Дуэйном Джонсоном «Красное уведомление» и триллера с Крисом Хемсвортом «Паучья голова».