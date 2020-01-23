Анастасия Лях .23 января, 2020 1

На фото: Юэль Киннаман в сериале "Видоизмененный углерод"

Потоковый сервис Netflix поделился тизером, анонсирующим выход второго сезона научно-фантастического кибер-сериала «Видоизмененный углерод».

Напомним, шоу, основанное на одноименном романе Ричарда Моргана, рассказывает о далеком будущем, в котором человеческая душа может храниться как носитель информации подобно флешке, а телесные оболочки можно менять, как перчатки.

В первом сезоне роль главного героя, наемника Такеси Ковача, исполнял Юэль Киннаман. Во втором сезоне, который выйдет 27 февраля, Ковач сменит телесную оболочку и предстанет в лице актера Энтони Маки.