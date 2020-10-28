Анастасия Лях .28 октября, 2020 9

Третий сезон шоу, основанного на городском фэнтези Нила Геймана, выйдет 10 января 2021 года на канале Starz. Об этом сам писатель сообщил у себя в Твиттере.

По словам Геймана, который уже посмотрел четыре серии десятисерийного нового сезона, он получился чертовски странным в хорошем смысле слова и очень точно отражающим идею книги, ярким и эмоциональным, с возвращением старых героев в неожиданных образах и внедрением совершенно новых персонажей.

Напомним, что в предстоящем третьем сезоне к актерскому составу присоединились звезда «Мачете» Дэнни Трехо и эпатажный Мэрилин Мэнсон. К тому же проект сменил шоураннера, которым стал известный по «Ходячим мертвецам» Чарльз Х. Игли.