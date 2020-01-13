Анастасия Лях .13 января, 2020 13

Канал HBO анонсировал дату выхода третьего сезона научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада».

В новом промо-ролике говорится, что шоу возвращается на телеэкраны 15 марта 2020 года. Также в видео рассказывается о глобальных кризисах, которые ожидают нашу планету в скором будущем. Например, России авторы проекта предрекают вторую Гражданскую войну, которая разразится в феврале 2037 года.

Напомним, второй сезон закончился тем, что главная героиня Долорес в исполнении Эван Рэйчел Вуд наконец сбежала из тематического парка в реальный мир. Стало быть, действие третьего сезона развернется за пределами аттракциона.