Анастасия Лях .11 августа, 2020 5

На фото: Кадр из четвертого сезона сериала "Фарго"

Издание Deadline выяснило, когда состоится премьера четвертого сезона криминального сериала «Фарго», что была отложена из-за пандемии коронавируса.

Напомним, релиз должен был состояться еще 19 апреля на канале FX. Однако из-за карантина создателям шоу не удалось закончить работу в сроки. Теперь датой старта значится 27 сентября.

Известно, что сезон будет состоять из одиннадцати эпизодов. Сюжет развернется в 1950-х годах и расскажет о противостоянии афроамериканской и итальянской мафиозных группировок, боссы которых, дабы закрепить шаткое перемирие, обмениваются сыновьями.

Роли в четвертом сезоне исполнили Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу и другие.