Когда выйдет 4 сезон сериала «Удивительная миссис Мейзел»
Анастасия Лях
.2 декабря, 2021
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На фото: Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
Сервис Amazon наконец-то объявил дату выхода четвертого сезона популярного комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел».
Производство новых серий сильно задержалось из-за пандемии, так что фанатам пришлось ждать целых два года. В настоящее время премьера четвертого сезона запланирована на 18 февраля 2022 года. Сообщается, что восемь серий будут выходить по две в неделю.
Напомним, «Удивительная миссис Мейзел» — это история молодой симпатичной домохозяйки в Америке 1950-х, которая после того, как ее бросает муж ради секретарши, напивается и случайно оказывается на сцене бара, где выступают стендап-комики. Публика принимает ее пьяную речь на ура, и так начинается головокружительная и не всегда легкая карьера девушки-стендапера в сексистской патриархальной стране.