Анастасия Лях .2 декабря, 2021 1

Сервис Amazon наконец-то объявил дату выхода четвертого сезона популярного комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел».

Производство новых серий сильно задержалось из-за пандемии, так что фанатам пришлось ждать целых два года. В настоящее время премьера четвертого сезона запланирована на 18 февраля 2022 года. Сообщается, что восемь серий будут выходить по две в неделю.