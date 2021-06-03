Анастасия Лях .3 июня, 2021 0

Как сообщает Deadline, шестой сезон популярного мелодраматического сериала «Чужестранка» обзавелся примерной датой релиза.

Новые серии, производство которых было отложено из-за пандемии, выйдут на канале Starz в начале 2022 года. Шестой сезон будет сокращен до восьми эпизодов, но хронометраж первого составит аж 90 минут. Позже начнется продакшен расширенного седьмого сезона, состоящего из шестнадцати серий.