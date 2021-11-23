Анастасия Лях .23 ноября, 2021 5

Канал Starz объявил дату выхода долгожданного шестого сезона мелодраматического сериала «Чужестранка». Об этом стало известно из Твиттера.

Фанатам придется подождать до 6 марта 2022 года. Именно тогда стартуют новые серии, производство которых задержалось из-за пандемии. Известно, что в основу шестого сезона легла книга «Дыхание снега и пепла» из литературного цикла Дианы Гэблдон «Чужестранка». В сезоне будет восемь серий. Длительность первого эпизода составит полтора часа.

Ранее Starz продлил сериал сразу на шестой и седьмой сезоны. Тем временем Диана Гэблдон презентовала девятую книгу фэнтезийно-романтического цикла под названием «Скажи пчелам, что я ухожу».

Напомним, по сюжету замужняя англичанка из середины двадцатого века магическим образом попадает в прошлое, дотронувшись до камней шотландского «Стоунхенджа». Она оказывается в Шотландии восемнадцатого века, где назревает освободительная война против британских захватчиков, и влюбляется в шотландского воина.