Канал Starz объявил дату выхода долгожданного шестого сезона мелодраматического сериала «Чужестранка». Об этом стало известно из Твиттера.
Фанатам придется подождать до 6 марта 2022 года. Именно тогда стартуют новые серии, производство которых задержалось
Ранее Starz продлил сериал сразу на шестой и седьмой сезоны. Тем временем Диана Гэблдон презентовала девятую книгу
Напомним, по сюжету замужняя англичанка из середины двадцатого века магическим образом попадает в прошлое, дотронувшись до камней шотландского «Стоунхенджа». Она оказывается в Шотландии восемнадцатого века, где назревает освободительная война против британских захватчиков, и влюбляется в шотландского воина.