Как сообщает Deadline, обнародована примерная дата выхода сериала «Континенталь», являющегося телевизионным ответвлением франшизы «Джон Уик».
По словам главы телеканала Starz, шоу выйдет в эфир в 2021 году, спустя некоторое время после старта в прокате четвертого полнометражного фильма с Киану Ривзом. Релиз «Джона Уика 4» намечен на 21 мая 2021. Стало быть, «Континенталь» можно ожидать летом.
Напомним, «Континенталь» — это название особенного
Шоураннером выступает создатель «Сынов анархии» Крис Коллинз. Режиссер полнометражной франшизы Чад Стахелски снимет пилотную серию. Киану Ривза в телепроекте быть не должно, хотя крошечное камео вполне вероятно.
В принципе, может выйти довольно неплохой сериал, однако, скорее всего не такой хороший как фильмы.
Интересно
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую