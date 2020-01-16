Анастасия Лях .16 января, 2020 9

Как сообщает Deadline, обнародована примерная дата выхода сериала «Континенталь», являющегося телевизионным ответвлением франшизы «Джон Уик».

По словам главы телеканала Starz, шоу выйдет в эфир в 2021 году, спустя некоторое время после старта в прокате четвертого полнометражного фильма с Киану Ривзом. Релиз «Джона Уика 4» намечен на 21 мая 2021. Стало быть, «Континенталь» можно ожидать летом.

Напомним, «Континенталь» — это название особенного нью-йоркского отеля, предназначенного для преступников со всего мира и строго придерживающегося правил кодекса. Сообщается также, что действие в сериале будет перенесено из Нью-Йорка в Лос-Анджелес .

Шоураннером выступает создатель «Сынов анархии» Крис Коллинз. Режиссер полнометражной франшизы Чад Стахелски снимет пилотную серию. Киану Ривза в телепроекте быть не должно, хотя крошечное камео вполне вероятно.