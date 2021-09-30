Анастасия Лях .30 сентября, 2021 0

Disney обнародовала дату премьеры сериала «Книга Бобы Фетта», который станет спин-оффом «Мандалорца».

Шоу стартует 29 декабря 2021 года на стриминге Disney+. Сюжет описывается как приключение охотника за головами Бобы Фетта и наемницы Феннек Шэнд, которые путешествуют по «неизвестной» галактике и приземляются на Татуине, чтобы вернуть владения, украденные гангстером Джаббой Хаттом.

Роль Бобы Фетта исполнит Темуэра Моррисон, который изобразил этого персонажа в «Мандалорце», а ранее сыграл Джанго Фетта (отца Бобы) в фильме «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов».