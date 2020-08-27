Анастасия Лях .27 августа, 2020 0

Как сообщает Variety, потоковый сервис CBS All Access обнародовал дату выхода сериала «Противостояние», основанного на одноименной книге Стивена Кинга.

Шоу стартует 17 декабря 2020. Оно будет состоять из девяти эпизодов, которые будут появляться раз в неделю. В ролях заняты Эмбер Херд, Александр Скарсгард, Вупи Голдберг и Джеймс Марсден. Также сообщается, что концовка, которую придумал специально для сериала сам Кинг, будет отличаться от книжной.

Напомним, постапокалиптический роман «Противостояние» был опубликован в 1978 году. Он рассказывает о жизни выживших после глобальной смертоносной пандемии.