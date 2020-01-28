Стало известно, когда можно ждать выхода марвеловского сериала «Сокол и Зимний солдат», который появится на стриминговой платформе Disney+.
Ранее сообщалось, что релиз шоу состоится осенью этого года. Однако Deadline утверждает, что премьеру стоит ждать чуть раньше, в августе.
Напомним, Сокола и Зимнего солдата в сериале играют Энтони Маки и Себастьян Стэн, которые исполняли эти роли на большом экране. Сюжет хранится в секрете, но известно, что действие развернется после событий фильма «Мстители: Финал».
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую