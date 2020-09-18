Анастасия Лях .18 сентября, 2020 6

Disney выпустила анонсирующий ролик проектов, которые выйдут на платформе Disney+ до конца текущего года. Среди них оказался и марвеловский сериал «ВандаВижен».

Изначально релиз шоу ожидался в 2021 году. Так что если сериал действительно выйдет раньше, то есть в 2020-м , это определенно отличная новость для фанатов, которые не получили вовремя «Сокола и Зимнего солдата».