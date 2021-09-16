Стриминг Amazon объявил дату выхода сериала, основанного на популярном молодежном слэшере
Премьера шоу состоится 15 октября этого года, в преддверии Хэллоуина. Напомним, по сюжету группа выпускников, изрядно повеселившихся на школьном балу, после вечеринки случайно сбивает на шоссе человека и решает скрыть преступление. Спустя год некто неизвестный шлет ребятам пугающие послания о том, что они натворили, и стремится их убить одного за другим.
Как и полнометражный фильм 1997 года выпуска, сериал основан на одноименном романе Лоис Дункан. Одним из продюсеров шоу выступил создатель «Пилы», «Астрала» и «Заклятия» Джеймс Ван.