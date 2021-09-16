Анастасия Лях .16 сентября, 2021 4

На фото: Кадр из сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Стриминг Amazon объявил дату выхода сериала, основанного на популярном молодежном слэшере 90-х «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», сообщает Deadline.

Премьера шоу состоится 15 октября этого года, в преддверии Хэллоуина. Напомним, по сюжету группа выпускников, изрядно повеселившихся на школьном балу, после вечеринки случайно сбивает на шоссе человека и решает скрыть преступление. Спустя год некто неизвестный шлет ребятам пугающие послания о том, что они натворили, и стремится их убить одного за другим.

Как и полнометражный фильм 1997 года выпуска, сериал основан на одноименном романе Лоис Дункан. Одним из продюсеров шоу выступил создатель «Пилы», «Астрала» и «Заклятия» Джеймс Ван.