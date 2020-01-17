Анастасия Лях .17 января, 2020 0

Как сообщает Deadline, первый сериал-ответвление «Игры престолов», получивший название «Дом дракона», выйдет в 2022 году. Более точной даты релиза пока нет.

Информацией поделился программный директор канала HBO Кейси Блойс. Он также отметил, что работа над сценарием уже вовсю идет. Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов и расскажет о доме Таргариенов за три столетия до того, что случилось в «Игре престолов».