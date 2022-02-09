Анастасия Лях .9 февраля, 2022 1

Стало известно, когда ждать выхода дебютного трейлера самого ожидаемого сериала года — дико дорогого проекта Amazon под названием «Властелин колец: Кольца власти».

Как сообщает The Hollywood Reporter, первый ролик будет представлен в рамках финальной игры Супербоула 2022, которая состоится 13 февраля. Что именно в нем покажут, естественно, держится в секрете.

Напомним, действие сериала развернется за тысячи лет до событий «Властелина колец», в Средиземье Второй эпохи, когда миру угрожала вечная тьма… Съемки первого сезона, который обошелся студии в рекордные для телевидения полмиллиарда долларов, проходили в Новой Зеландии, там же, где снимались полнометражные трилогии Питера Джексона.

В ролях заняты Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Морфидд Кларк, Джозеф Моул, Макс Болдри, Том Бадж, Назанин Бониади, Исмаэль Круз, Синтия Аддай-Робинсон , Бенджамин Уокер и другие.

Релиз запанирован на 2 сентября 2022 года.