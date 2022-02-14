Анастасия Лях .14 февраля, 2022 11

Из Твиттера стало известно, когда ждать выхода финальных серий популярного британского сериала «Острые козырьки».

Первый эпизод заключительного сезона покажут эксклюзивно в бирмингемском кинотеатре Cineworld 24 февраля. А уже 27 февраля новые серии стартуют на телевидении. К своим ролям вернутся Киллиан Мерфи в образе протагониста Томаса Шелби, Том Харди в образе антагониста Алфи Соломонса, а также Аня Тейлор-Джой , Сэм Клафлин, Финн Коул, Стивен Грэм и другие. Пока неясно, что будет с героиней Хелен Маккрори Полли Грей: актриса весной прошлого года скоропостижно скончалась.

Также напомним, что в разработке находится полный метр по «Острым козырькам». Но о нем пока что нет совершенно никакой информации.