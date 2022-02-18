Анастасия Лях .18 февраля, 2022 2

На фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"

Из Твиттера стало известно, когда выйдет долгожданный четвертый сезон хитового сериала Netflix «Очень странные дела».

Дату объявили непосредственно создатели проекта братья Дафферы. Четвертый сезон, который фанаты ждали целых три года, будет разделен на две части. Первая выйдет 27 мая, а вторая ― 1 июля.

Также Дафферы подтвердили, что пятый сезон станет заключительным. Именно такой продолжительности сюжет был задуман изначально, и братья не хотят отходить от оригинальной концепции.