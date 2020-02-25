Анастасия Лях .25 февраля, 2020 9

Компания по производству игрушек Hasbro, которая в числе прочего выпускает фигурки марвеловских супергероев, провела на днях презентацию, в ходе которой был обнародован график некоторых марвеловских сериальных релизов.

Так, стало известно, что сериалы «Мисс Марвел», посвященный юной протеже Капитана Марвел, и «Соколиный глаз», посвященный персонажу Джереми Реннера, выйдут на потоковом сервисе Disney+ во второй половине 2021 года.

Ранее сообщалось, что съемки «Мисс Марвел» стартуют уже этим апрелем, а съемки «Соколиного глаза» отложены на неопределенный срок, однако последняя информация не подтвердилась.

Напомним, что уже в этом году, а именно в августе, выйдет сериал «Сокол и Зимний солдат». Далее запланированы релизы телепроектов «ВандаВижен» и «Локи».