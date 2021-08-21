Collider поговорил с Кевином Файги и выяснил, как движется разработка анонсированного второго сезона сериала «Локи».

По словам марвеловского босса, в настоящее время подготовка идет полным ходом и прямо сейчас ведутся активные поиски режиссера, который заменит на посту Кейт Херрон (как сообщалось ранее, постановщица первого сезона над вторым работать не будет, у нее другие творческие планы).

Файги выразил надежду, что практически вся команда первого сезона вернется и что съемки начнутся уже в следующем году.

Изначально телепроект «Локи» задумывался как мини-сериал. Когда же во время продакшена продюсеры решили делать продолжение, сценаристам пришлось переписать финал заключительной серии.