Анастасия Лях .21 августа, 2021 0

Collider поговорил с Кевином Файги и выяснил, как движется разработка анонсированного второго сезона сериала «Локи».

По словам марвеловского босса, в настоящее время подготовка идет полным ходом и прямо сейчас ведутся активные поиски режиссера, который заменит на посту Кейт Херрон (как сообщалось ранее, постановщица первого сезона над вторым работать не будет, у нее другие творческие планы).

Файги выразил надежду, что практически вся команда первого сезона вернется и что съемки начнутся уже в следующем году.