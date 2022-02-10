Анастасия Лях .10 февраля, 2022 0

Скорее всего, фанатам комедийного шоу придется запастись терпением: третий сезон вряд ли выйдет в этом году.

Один из создателей проекта Брендан Хант, который также исполняет в сериале роль тренера Бирда, говорит, что очень удивится, если удастся выпустить третий сезон в текущем году. Он считает это практически невозможным. Хант отмечает, что на этот раз производство новых серий началось позже обычного. К тому же команда стремится сделать все как можно лучше, чтобы не дай бог не разочаровать поклонников. Так что, скорее всего, третий сезон придется подождать до 2023 года.