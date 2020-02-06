Анастасия Лях .6 февраля, 2020 7

Глава Disney Боб Айгер подтвердил более раннюю информацию о том, когда стоит ждать релизы марвеловских сериалов на потоковом сервисе Disney+.

Так, «Сокол и Зимний солдат» выйдет на телеэкраны уже в августе этого года. «ВандаВижен» доберется до телезрителей в декабре 2020. А «Локи» будет готов уже в 2021 году, но зато в первой его половине.

Напомним, главные роли в «Соколе и Зимнем солдате» исполнили Энтони Маки и Себастьян Стэн. В сериале «ВандаВижен» снялись Элизабет Олсен и Пол Беттани. А образ Локи в очередной раз воплотил Том Хиддлстон.

Сюжеты всех трех проектов держатся в строгом секрете.