Как сообщает Deadline, фанатам придется запастись терпением. Шестой сезон, который станет последним, выйдет не раньше 2022 года.
Напомним, «Лучше звоните Солу» — проект канала AMC, являющийся
Помимо Боба Оденкерка в
Анастасия Лях .2 марта, 2021 0 6
На фото: Кадр из сериала "Лучше звоните Солу", 5 сезон
Как сообщает Deadline, фанатам придется запастись терпением. Шестой сезон, который станет последним, выйдет не раньше 2022 года.
Напомним, «Лучше звоните Солу» — проект канала AMC, являющийся
Помимо Боба Оденкерка в
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