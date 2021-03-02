Анастасия Лях .2 марта, 2021 6

На фото: Кадр из сериала "Лучше звоните Солу", 5 сезон

Как сообщает Deadline, фанатам придется запастись терпением. Шестой сезон, который станет последним, выйдет не раньше 2022 года.

Напомним, «Лучше звоните Солу» — проект канала AMC, являющийся спин-оффом культового сериала «Во все тяжкие». Шоу-ответвление посвящено ушлому адвокату Солу Гудману, который работает на наркокартели.