Как сообщает Deadline, фанатам придется запастись терпением. Шестой сезон, который станет последним, выйдет не раньше 2022 года.

Напомним, «Лучше звоните Солу» — проект канала AMC, являющийся спин-оффом культового сериала «Во все тяжкие». Шоу-ответвление посвящено ушлому адвокату Солу Гудману, который работает на наркокартели.

Помимо Боба Оденкерка в спин-оффе задействованы и другие актеры из «Во все тяжкие», а именно Джонатан Бэнкс и Джанкарло Эспозито. Пятый сезон вышел в эфир в апреле 2020. Съемки шестого запланированы на текущий март и должны пройти в Нью-Мексико.