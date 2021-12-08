Как пишет Variety, Колин Фаррелл подписался на главную роль в сериале стриминга HBO Max, посвященном дисишному суперзлодею Пингвину.
Напомним, в марте 2022 года на большие экраны выйдет фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в роли молодого Брюса Уэйна. В нем протагонист столкнется сразу с несколькими злодеями, в том числе и с Пингвином, которого изобразил неузнаваемый под толщей грима Колин Фаррелл.
Видимо, руководству Warner так понравился созданный Фарреллом образ, что еще до премьеры полнометражной картины студия анонсировала
Сериал расскажет о том, как родившийся уродцем и брошенный родителями Освальд Кобблпот превратился в криминального воротилу из канализации по прозвищу Пингвин, терроризирующего Готэм.
Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз и сам Фаррелл выступят продюсерами телепроекта. Сроки производства не уточняются.