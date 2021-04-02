Анастасия Лях .2 апреля, 2021 8

Как пишет Deadline, британский актер примет участие в основанном на реальных событиях детективном проекте.

В основу мини-сериала ляжет документальный фильм «Лестница» 2004 года выпуска, рассказывающий о загадочной смерти Кэтлин Питерсон, обнаруженной на лестнице собственного дома. Муж Кэтлин был первым подозреваемым в убийстве, но в итоге расследование и выяснение обстоятельств непонятной кончины затянулось на целых шестнадцать лет.

Ферт как раз и сыграет мужа. Сценарий напишут Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь») и Мэгги Кон («Американская история преступлений»). Кампос также выступит режиссером. Восьмисерийное шоу выйдет на стриминге HBO Max.