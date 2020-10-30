Производство второго сезона еще даже не началось, а потоковый сервис Apple TV+ уже продлил проект на третий, пишет Deadline.
«Тед Лассо» — спортивная комедия, которая рассказывает о тренере провинциальной футбольной команды из Канзаса, которому внезапно вверяют первоклассный английский футбольный клуб из
Главную роль исполнил известный комик Джейсон Судейкис, который также выступил сопродюсером. Также в сериале снялись Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт и другие. Шоу неожиданно стало одним из наиболее рейтинговых проектов Apple.
Съемки второго сезона запланированы на январь 2021 и должны пройти в Лондоне.