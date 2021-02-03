Анастасия Лях .3 февраля, 2021 14

Рамин Джавади, создатель той самой музыкальной темы, из-за которой мы никогда не проматывали титры «Игры престолов», напишет музыку для сериала-спин-оффа «Дом дракона».

Напомним, «Дом дракона» — спин-офф-приквел , действие которого разворачивается за триста лет до событий «Игры престолов». Король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн) умирает от неизлечимой болезни и готовится передать Железный трон своей дочери Рейнире, прославившейся дерзким нравом. Помимо Консидайна в ролях заняты Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси.

Композитор Рамин Джавади известен работой не только над «Игрой престолов», но также над сериалом «Мир Дикого Запада», фильмами «Тихоокеанский рубеж», «Железный человек», «Великая стена», «Варкрафт» и другими.