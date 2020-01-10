Корейские «Паразиты» получат сериальный ремейк на HBO
Анастасия Лях
.10 января, 2020
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На фото: Постер фильма "Паразиты"
Американский кабельный канал выпустит адаптированный мини-сериал на основе южнокорейского детектива «Паразиты», сообщает Deadline.
Руководство HBO уже заключило контракт с режиссером оригинала Поном Джун-хо. Адаптацией под американского телезрителя займется Адам МакКей, создатель фильмов «Игра на понижение» и «Власть».
Отметим, что антиутопия Пона Джун-хо «Сквозь снег» также получила сериальную версию на американском телевидении.
Что касается «Паразитов», картина была удостоена каннской «Золотой пальмовой ветви», а теперь является самым вероятным претендентом на «Оскар» в иностранной категории (напомним, номинация «лучший фильм на иностранном языке» теперь называется «лучший международный фильм»).
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую