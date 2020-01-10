Анастасия Лях .10 января, 2020 9

Американский кабельный канал выпустит адаптированный мини-сериал на основе южнокорейского детектива «Паразиты», сообщает Deadline.

Руководство HBO уже заключило контракт с режиссером оригинала Поном Джун-хо . Адаптацией под американского телезрителя займется Адам МакКей, создатель фильмов «Игра на понижение» и «Власть».

Отметим, что антиутопия Пона Джун-хо «Сквозь снег» также получила сериальную версию на американском телевидении.

Что касается «Паразитов», картина была удостоена каннской «Золотой пальмовой ветви», а теперь является самым вероятным претендентом на «Оскар» в иностранной категории (напомним, номинация «лучший фильм на иностранном языке» теперь называется «лучший международный фильм»).