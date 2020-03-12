Анастасия Лях .12 марта, 2020 9

Съемки диснеевского сериала, должные пройти в Праге, остановлены из-за эпидемии, съемочная группа эвакуирована обратно в США, сообщает The Hollywood Reporter.

В Чехии на сегодняшний день зарегистрированы сорок больных коронавирусом. В стране действует карантинный режим, и все места большого скопления людей временно закрыты. Неизвестно, когда Disney сможет возобновить съемки и станет ли студия снимать снова в Праге. Возможно, процесс будет перенесен в другую страну.

Напомним, «Сокол и Зимний солдат» — один из нескольких предстоящих диснеевских сериалов по комиксам Marvel. В нем заняты Энтони Маки, Себастьян Стэн, Даниэль Брюль, Эмили ВанКэмп и другие. Релиз должен состояться уже в августе этого года на потоковом сервисе Disney+.