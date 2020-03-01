Анастасия Лях .1 марта, 2020 2

Звезда ситкома «Друзья» и слэшер-франшизы «Крик» исполнит главную роль в новом сериале под названием «Сияющая долина», сообщает Variety.

Это будет комедийный хоррор на кабельном канале Starz. Кокс сыграет известную писательницу, которая переживает кризис в личной жизни (муж к ней охладел, дети невыносимы из-за пубертатного возраста) и решает переехать в загородный особняк, чтобы насладиться спокойствием и гармонией с природой. Но дом оказывается населен потусторонней силой. И вскоре эта сила овладевает телом и разумом героини.

Известно, что пилотный эпизод снимет Дирбла Уолш, работавшая над титулованным сериалом-антиутопией «Рассказ служанки».

Напомним, в мае Кортни Кокс вернется в телеэфир в образе Моники в специальном выпуске «Друзей».