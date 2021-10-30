Анастасия Лях .30 октября, 2021 9

Как пишет Deadline, интернет-заказы хэллоуинских костюмов в этом году показали, что одними из самых популярных стали образы из нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Красные костюмы охранников и зеленые костюмы участников вошли в топ-10 наиболее популярных костюмов на Хэллоуин 2021. Также в соцсетях появилось бесчисленное количество фото, на которых подростки в преддверии празднования Дня всех святых хвастаются костюмами, имитирующими персонажей хитового южнокорейского триллера.

Стоит отметить, что «Игра в кальмара» — проект, рассчитанный на взрослую аудиторию, так что руководство некоторых школ запретило указанные костюмы в связи с жестоким содержанием контента.

Напомним, в сериале рассказывается о том, как несколько сотен людей, попавших в долговые ямы, соглашаются принять участие в игре на выживание, где победитель забирает крупный куш, а все проигравшие умирают. Шоу вышло на стриминге Netflix и побило все рекорды по просмотрам.