Анастасия Лях .10 декабря, 2021 2

На фото: Кадр из сериала "И просто так"

На агрегаторе англоязычных рецензий Rotten Tomatoes появились первые отзывы на сериал «И просто так», ставший продолжением легендарного «Секса в большом городе».

В целом критики сочли возвращение культовой манхэттенской четверки (теперь, увы, тройки, так как игравшая Саманту Ким Кэттролл участвовать в проекте отказалась) беззубым и ненужным. Экспертам показалось, что содержание нового сериала и вопросы, которые поднимает Кэрри Брэдшоу и ко, лишены точности, откровенности, актуальности, остроумия, которые были в оригинале. Отметили, конечно же, нехватку Саманты. И добавили, что новому шоу не хватает не только четвертой подруги, но и бодрости и энергетики.

Сериал «И просто так» стартовал на стриминге HBO Max 9 декабря. В нем вернулись Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон). Авторы также обещали ранее появление в сюжете нескольких новых подруг вместо одной Саманты.