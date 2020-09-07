Анастасия Лях .7 сентября, 2020 8

Еще один марвеловский сериал, в этом году запущенный в разработку, обзавелся режиссером. Вернее, целыми двумя.

Как сообщает The Direct, студии Disney и Marvel подписали контракт с режиссерским тандемом Адиля Эль Арби и Билала Фарры, которые выпустили обласканных критиками «Плохих парней навсегда», сиквел комедийной полицейской франшизы конца 90-х . Это означает, что Эль Арби и Фарра поставят как минимум один эпизод предстоящего шоу.

Напомним, «Мисс Марвел» — история супергероини-подростка Камалы Хан, которая станет первой супергероиней-мусульманкой на экране (оригинальный комикс появился в печати в 2014 году). Свое супергеройское прозвище Камала выбрала по аналогии с Капитаном Марвел, которая является для девочки кумиром и примером для подражания.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.