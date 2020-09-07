Анастасия Лях .7 сентября, 2020 7

Студия Amazon определилась с исполнителем главной роли в детективном сериале о Джеке Ричере, пишет Deadline.

Телевизионную версию Джека Ричера, которого на большом экране дважды сыграл Том Круз, воплотит актер Алан Ричсон, известный по небольшой роли во франшизе «Голодные игры», а также по сериалам «Титаны», «Тайны Смолвиля», «Реальные парни».

Напомним, Джек Ричер — главный герой серии детективных романов британского писателя Ли Чайлда. Ричер — ветеран войны, расследующий запутанные преступления, которые так или иначе связаны с армией.