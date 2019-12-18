Анастасия Лях .18 декабря, 2019 12

На фото: Морфидд Кларк и Галадриэль в исполнении Кейт Бланшетт

Как пишет Variety, студия Amazon определилась с исполнительницей роли эльфийки Галадриэль в сериале, основанном на вселенной «Властелина колец».

Партия досталась уэльской актрисе родом из Швеции Морфидд Кларк. Ее в текущем году можно было видеть как на большом экране (в хорроре «Хищники» про ураган и наводнение крокодилами), так и на малом (в фэнтезийном сериале «Темные начала»).

Напомним, в трилогии Питера Джексона роль Галадриэль исполняла Кейт Бланшетт. Также напомним, что события сериала развернутся за много-много лет до того, что произошло в полнометражных фильмах.

Съемки шоу должны начаться в первой половине 2020 года.