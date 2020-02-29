Анастасия Лях .29 февраля, 2020 6

На фото: Ребекка Бридс и Клариса Старлинг в исполнении Джоди Фостер

Как сообщает Deadline, телеканал CBS определился с актрисой, которая сыграет агента ФБР Кларису Сатрлинг в многосерийном продолжении культового триллера «Молчание ягнят».

Роль досталась австралийской актрисе Ребекке Бридс, известной по сериалам «Большая волна», «Милые обманщицы» и «Первородные». Сериал получил название «Клариса». Его действие развернется спустя несколько лет после событий «Молчания ягнят». Героиня вновь столкнется с серийными убийцами и психопатами и параллельно будет пытаться разобраться с собственной психологической травмой, нанесенной в детстве.

Напомним, в полнометражном триллере с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом упоминается эта травма. Она связана с пребыванием маленькой Кларисы на ферме своего дяди, который по ночам забивал ягнят, и девочка слышала их душераздирающий крик.