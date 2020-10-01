Анастасия Лях .1 октября, 2020 6

На фото: Иман Веллани и супергероиня Мисс Марвел

Потоковый сервис Disney+, как известно, готовит еще один марвеловский сериал, а именно сольник о юной супергероине Мисс Марвел, которая впервые появится на экране. На днях студия определилась с исполнительницей главной роли.

Как сообщает Deadline, роль получила дебютантка Иман Веллани, восемнадцатилетняя канадка арабского происхождения. Она сыграет девочку-подростка Камалу Хан, первую супергероиню-мусульманку , которая берет себе супергеройское прозвище по образцу своего кумира и наставницы Капитана Марвел.

Главная суперспособность Камалы — возможность менять размеры своего тела и его отдельных частей.

Сценаристом и шоураннером сериала выступит Биша К. Али, известная по «Половому воспитанию». Даты релиза пока нет.