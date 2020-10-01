Потоковый сервис Disney+, как известно, готовит еще один марвеловский сериал, а именно сольник о юной супергероине Мисс Марвел, которая впервые появится на экране. На днях студия определилась с исполнительницей главной роли.
Как сообщает Deadline, роль получила дебютантка Иман Веллани, восемнадцатилетняя канадка арабского происхождения. Она сыграет
Главная суперспособность Камалы — возможность менять размеры своего тела и его отдельных частей.
Сценаристом и шоураннером сериала выступит Биша К. Али, известная по «Половому воспитанию». Даты релиза пока нет.