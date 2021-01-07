Анастасия Лях .7 января, 2021 2

Как мы уже писали, сериал «Декстер» внезапно возвращается с новым, девятым, сезоном. На днях стало известно, кто сыграет центрального антагониста.

Как сообщает Deadline, к актерскому составу присоединился Клэнси Браун, известный по фильмам «Горец», «Звездный десант», «Побег из Шоушенка». Издание пишет, что Браун сыграет авторитетную личность, заправляющую маленьким городком, в котором осел сбежавший из Майами Декстер Морган. Все местные его обожают, однако с Декстером у авторитета возникает серьезный конфликт.

Напомним, что Декстер Морган — хороший серийный маньяк, убивающий плохих серийных маньяков. Так что возможно, персонаж Клэнси Брауна окажется социопатом под маской благодетеля.

Ранее сообщалось, что в девятом сезоне появится Джон Кьюсак. Создатели шоу обещают фанатам новый финал, который понравится им куда больше, чем то невнятное недоразумение, произошедшее в конце восьмого сезона.