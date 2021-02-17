Анастасия Лях .17 февраля, 2021 8

На фото: Симон Эшли и Энтони Бриджертон

Популярный романтический сериал сервиса Netflix обзавелся исполнительницей одной из главных ролей во втором сезоне.

Как сообщает Deadline, к проекту присоединилась Симон Эшли, известная по сериалу «Половое воспитание». Актриса сыграет девушку по имени Кейт Шарма, умную и строптивую, которая приезжает в Лондон и становится любовным интересом Энтони Бриджертона.

Напомним, что главной особенностью шоу, действие которого разворачивается в Англии эпохи Регентства, является большое количество темнокожих персонажей, составляющих в том числе и высший лондонский свет.

«Бриджертоны» оказались очень рейтинговыми и практически сразу после выхода первого сезона были продлены на второй.