Анастасия Лях .14 января, 2020 7

Появилась новость о кастинге второго сезона фантастического сериала «Сумеречная зона».

Как сообщает Deadline, в продолжении шоу появятся звезда «Дэдпула» и сериала «Родина» Морена Баккарин, а также актеры Билли Портер, Дженна Элфман, Джиллиан Джейкобс, Крис Мелони и популярный блогер Тави Гевинсон.

Напомним, «Сумеречная зона», стартовавшая в 2019 году, является очередным переосмыслением одноименного культового сериала Рода Серлинга, впервые вышедшего в эфир в далеком 1959-м .

Создателем последнего ремейка выступил Джордан Пил, сценарист и режиссер хорроров «Прочь» и «Мы».

Новые серии выйдут на канале CBS All Access в текущем году, но точной даты пока нет.