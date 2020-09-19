Анастасия Лях .19 сентября, 2020 10

Канадская актриса Татьяна Маслани, известная по сериалам «Темное дитя» и «Перри Мейсон», получила главную роль в марвеловском шоу «Женщина-Халк» , сообщает Deadline.

Таким образом, Маслани сыграет Дженнифер Уолтерс, кузину Брюса Беннера, также способную превращаться в зеленого монстра. У самого же Беннера в исполнении Марка Руффало может быть в предстоящем сериале камео.

По сюжету Беннер делает своей двоюродной сестре переливание крови, после чего та обретает часть его сверхспособностей и его проклятия. Однако Дженнифер, превращаясь в разъяренного здоровяка, не теряет свое «я» и сохраняет разум.

Сериал выйдет на сервисе Disney+, но когда — пока неизвестно.