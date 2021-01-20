Анастасия Лях .20 января, 2021 4

Фанаты популярного шоу возмущены. Стало известно, что в предстоящем продолжении сериала Саманту Джонс заменят двумя новыми героинями, сообщает Daily Mail.

Напомним, недавно появился анонс, обещающий возвращение «Секса в большом городе» в формате мини-сериала . Сообщалось, что проект выйдет на потоковом сервисе HBO Max, а актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к ролям Кэрри, Шарлотты и Миранды. В продолжении нью-йоркские модницы столкнутся с проблемами женщин, которым за 50.

Единственная звезда оригинального состава, кто не вернется, — это Ким Кэттролл, игравшая Саманту. После провала полнометражных сиквелов актриса наотрез отказалась когда-либо возвращаться к этому образу.

Теперь же сообщается, что в предстоящем мини-сериале вместо Саманты появятся две новые героини: афроамериканка и азиатка. Таким образом сценаристы внесут расовое разнообразие в проект о белых американках.

Напомним, проект получил название «And Just Like That…» («И просто так…»). Даты релиза пока нет.