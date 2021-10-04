Анастасия Лях .4 октября, 2021 2

Наркоманская трагикомедия Дэнни Бойла «На игле» 1996 года выпуска, поставленная по роману Ирвина Уэлша, обзаведется ответвлением в формате сериала.

Шоу будет снято по книге «Резьба по живому» (всего Уэлш опубликовал пять романов, посвященных персонажам «На игле») и расскажет историю Бегби, которого у Бойла сыграл Роберт Карлайл. Он же вернется к роли и в сериале.

По сюжету Бегби переезжает из Эдинбурга в Лос-Анджелес , где пытается начать новую, нормальную, жизнь. Но прошлое и старые друзья не торопятся его отпускать. Герою приходится возвратиться в родные края и снова пуститься в полнейшее безумие.

Напомним, в 2017 году вышел полнометражный сиквел «На игле». Его тоже снял Дэнни Бойл, а в кадр вернулся весь основной актерский состав оригинала во главе с Юэном МакГрегором.