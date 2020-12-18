Анастасия Лях .17 декабря, 2020 3

Как сообщает Deadline, режиссер неожиданно вернется к проекту, которым занимался в 90-х годах.

Напомним, датский сериал «Королевство» выходил в эфир в 1994–1997 годах и насчитывал два сезона. Это был медицинский мистический хоррор с элементами комедии, действие которого разворачивалось в старинном Королевском госпитале Копенгагена, на месте которого когда-то было болото. Сюжет вращался вокруг сотрудников и пациентов госпиталя и раскрывал потустороннюю сущность, живущую в стенах больницы.

Шоу обрело культовый статус. Его называли скандинавским ответом «Твин Пиксу». Третий сезон должен был выйти сразу после второго, но смерть двух ведущих актеров помешала Триеру закончить историю.

Теперь режиссер придаст сюжетным линиям логическое завершение. Сообщается, что в третьем сезоне вернутся старые персонажи и появятся новые.