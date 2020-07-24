В Сети прошел слух, будто студия Disney разрабатывает сериал по «Звездным войнам», посвященный контрабандисту и карточному игроку Лэндо Калриссиану.
Никакой официальной информации о проекте пока что нет. Но якобы студийное руководство уже встречалось с актером Дональдом Гловером, который сыграл молодого Лэндо в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории».
Если шоу действительно запустится в производство, то премьеру стоит ждать на потоковом сервисе Disney+, где уже идет сериал «Мандалорец» и готовится к выходу сериал про Кассиана Андора.