Анастасия Лях .24 июля, 2020 6

В Сети прошел слух, будто студия Disney разрабатывает сериал по «Звездным войнам», посвященный контрабандисту и карточному игроку Лэндо Калриссиану.

Никакой официальной информации о проекте пока что нет. Но якобы студийное руководство уже встречалось с актером Дональдом Гловером, который сыграл молодого Лэндо в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: Истории».

Если шоу действительно запустится в производство, то премьеру стоит ждать на потоковом сервисе Disney+, где уже идет сериал «Мандалорец» и готовится к выходу сериал про Кассиана Андора.