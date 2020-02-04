Анастасия Лях .4 февраля, 2020 8

Актриса, известная по роли Сары Коннор, перекочует с большого экрана на телевидение. Хэмилтон поучаствует в проекте канала SyFy, сообщает Deadline.

Речь о новом телешоу под названием «Resident Alien» («Обитель чужого»), основанном на одноименной серии комиксов издательства Dark Horse. Сериал расскажет об инопланетянине, который прибывает на Землю, маскируется под доктора из Колорадо и размышляет о смысле своего пребывания на нашей планете.

Пришельца в образе доктора сыграет Алан Тьюдик, известный по фантастическому сериалу «Светлячок» и озвучке дроида в «Изгое-один» , спин-оффе «Звездных войн». Хэмилтон же предстанет в образе суровой генеральши, которая отлавливает инопланетных вторженцев.

Шоу должно выйти уже этим летом.