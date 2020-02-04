Актриса, известная по роли Сары Коннор, перекочует с большого экрана на телевидение. Хэмилтон поучаствует в проекте канала SyFy, сообщает Deadline.
Речь о новом телешоу под названием «Resident Alien» («Обитель чужого»), основанном на одноименной серии комиксов издательства Dark Horse. Сериал расскажет об инопланетянине, который прибывает на Землю, маскируется под доктора из Колорадо и размышляет о смысле своего пребывания на нашей планете.
Пришельца в образе доктора сыграет Алан Тьюдик, известный по фантастическому сериалу «Светлячок» и озвучке дроида в
Шоу должно выйти уже этим летом.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую