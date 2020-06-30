Анастасия Лях .30 июня, 2020 5

Звезда сериала «Алиенист» присоединился к актерскому составу нового многосерийного телепроекта «Девять идеальных незнакомцев», в котором также заняты Николь Кидман и Мелисса МакКарти, сообщает Variety.

«Девять идеальных незнакомцев» — экранизация одноименного романа австралийской писательницы Лианы Мориарти, также написавшей «Большую маленькую ложь», по которой был снял сериал, в котором также сыграла Кидман.

На сей раз Николь Кидман сыграет директора элитного оздоровительного курорта, куда прибывают лечиться девять состоятельных пациентов из мегаполиса. В итоге оказывается, что санаторий и его владелица скрывают от клиентов очень темные секреты.

Кидман не только играет главную роль, но и выступает продюсером. Шоу должно выйти на потоковом сервисе Hulu в 2021 году.