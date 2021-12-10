Анастасия Лях .10 декабря, 2021 8

Марк Хэмилл, известный в первую очередь ролью Люка Скайуокера в «Звездных вйнах», сыграет в мини-сериале Netflix, основанном на мистическом произведении Эдгара По «Падение дома Ашеров».

«Падение дома Ашеров» — это рассказ от имени безымянного рассказчика, который по просьбе старого друга приезжает в его фамильный особняк и застает товарища в очень скверном психическом здравии. Тот утверждает, что в доме обитает некая темная сила.

Помимо Хэмилла роли исполнят Карла Гуджино, Фрэнк Ланджелла, Мэри МакДоннелл. Режиссером выступит Майк Флэнеган, создатель сериалов «Призраки дома на холме», «Призраки поместья Блай» и экранизации хоррора Стивена Кинга «Доктор Сон».