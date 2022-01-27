Анастасия Лях .27 января, 2022 5

Звезда сериалов «Элементарно» и «Почему женщины убивают» Люси Лью, также известная по дилогиям «Убить Билла» и «Ангелы Чарли», исполнит ведущую роль в экранизации свежего романа Стивена Кинга, пишет Deadline.

Речь о книге под названием «Позже», которая поступила в продажу 2 марта 2021 года. Это история мальчика по имени Джейми Конклин, который обладает сверхъестественным даром или проклятием видеть умерших людей. В итоге ему приходится противостоять мертвому убийце, что намеревается терроризировать живых.

«Позже» — это и мистический триллер, и драма взросления. Роман получил положительные рецензии от литературных критиков, назвавших его «ужасающим и интимным».