Анастасия Лях .20 июня, 2020 7

Актер исполнит одну из ключевых ролей в мини-сериале потокового сервиса Hulu под названием «Dopesick» («Обдолбанный», «Наглотавшийся колес»), сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет будет основываться на книге Бет Мэйси. Китон сыграет врача, работающего в старшей школе, который оказывается втянут в большой фармацевтический заговор.

Для справки. Опиоидным кризисом именуется растущее число смертей вследствие бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков. В середине 1990-х годов препараты опиоидной группы стали широко использоваться в США в качестве обезболивающего.