Майкл Китон снимется в сериале про опиоидный кризис
Анастасия Лях
.20 июня, 2020
07
На фото: Майкл Китон
Актер исполнит одну из ключевых ролей в мини-сериале потокового сервиса Hulu под названием «Dopesick» («Обдолбанный», «Наглотавшийся колес»), сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет будет основываться на книге Бет Мэйси. Китон сыграет врача, работающего в старшей школе, который оказывается втянут в большой фармацевтический заговор.
Для справки. Опиоидным кризисом именуется растущее число смертей вследствие бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков. В середине 1990-х годов препараты опиоидной группы стали широко использоваться в США в качестве обезболивающего.
Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов. Режиссером выступит создатель «Спящих», «Человека дождя» и «Плутовства» Барри Левинсон.